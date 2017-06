Bertone y el Frente de desUnión en un Hotel 5 estrellas: La opereta "perfecta"

El peronismo fue siempre sinónimo de clases populares. La versión fueguina en manos de Rosana Bertone pretendió mostrarse como defensores de los sectores más vulnerables y quienes devolvieron la dignidad a los argentinos. Sin embargo, quienes lanzaron las precandidaturas de Laura Colazo y Luís Vázquez frente a las P.A.S.O de octubre, lo hicieron este último lunes en el Salón Millenium del Hotel Las Hayas, primer hotel de cinco estrellas que tuvo Ushuaia y que se mantuvo como tal durante años. Con la asistencia de la numerosísima planta política, hijos de funcionarios y hasta agentes de la Policía Provincial camuflados de civil, se montó una gigantesca opereta destinada a mostrar un amplio apoyo que no es tal. Empezando por los gremios, algunos de los cuales ya anunciaron paro de actividades; hasta los propios antiguos compañeros que ahora acusan a Bertone de entregar la provincia a las garras de Mauricio Macri; quienes representantes este Frente de desUnión están solos, a punto tal que debieron recurrir a una concejal de Río Grande de otro partido para salvar los resultados de las P.A.S.O y, luego, en octubre minimizar la derrota, tornándola de una dignidad que no posee.

La senadora justicialista (mc), Mabel Caparrós, mencionó que difícilmente sea Colazo quien represente los ideales del peronismo. Vázquez, de quien existen rumores sobre su rechazo visceral a todo lo que representó el clan Colazo, no parece ser más que un as bajo la manga de los sacos de algunos funcionarios que no lograron posicionar un postulante del riñón propio del bertonismo, corriente política reducida a un grupo de aplaudidores exiliados o caídos en desgracia, como Leonardo Gorbacz, quien también advirtió que su actual jefa era incapaz de gobernar. Resta saber cómo transcurrirá la campaña, una en la que se intentarán minimizar estos dislates sectoriales ideados para minimizar el impacto del rechazo que hoy se avizora inevitable. Prueba de esto son los gastos de campaña y cómo se dilapidarán los recursos públicos, es decir, los recursos de todos los fueguinos, para comprar voluntades y mostrar lo que no es. Todo ello con la invalorable actitud colaboracionista de una mayoría automática en la Legislatura que ya aprobó endeudamiento que ahora es observado por irregularidades, pese a los intentos de argumentación esbozados por históricos funcionarios que han servido a distintas gestiones, tal el caso de Pablo Daniel Blanco, quien muestra su inacabada capacidad de justificar una gestión económica que sigue sin dar trazos de racionalidad, tan buscados en el período electoral que se avecina.