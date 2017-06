Urquiza: “Uno tiene que mantener arriba los "ideales" del partido, y defender a sus hombres y mujeres”

La Vicepresidenta del Movimiento Popular Fueguino, Mónica Urquiza se refirió a la decisión que tomó el sector de Rio Grande del MPF en relación a UNIR TDF. “Lamentablemente volvimos a lo que nos pasó en el 2015, incluso previo a la presentación. Hemos venido trabajando mucho para que esto no sucediera pero lamentablemente sucedió” expresó.

Urquiza indicó que “ escuchaba a la senadora Myriam Boyadjian decir que esto la había tomado por sorpresa y la verdad que hay que sincerarse y reconocer que esto lo venían hablando hacía meses, no fue ninguna sorpresa” resaltando que “nuestro sector esperaba que luego de la convención, se definieran las condiciones de la alianza. Y a medida que fueron avanzando los días, se formaliza y se denomina UNIR TDF”.

En el mismo sentido, expresó que “luego de varias reuniones intercambiando opiniones y reflexiones con integrantes de nuestro sector, decidimos no presentarnos porque igual que en el 2015, la figura de Federico Sciurano no nos representa, y participando estaríamos convalidando esta alianza, con la que y no estuvimos de acuerdo y que le ha hecho mucho daño al Movimiento Popular Fueguino”.

Asimismo afirmó que “uno tiene que mantener arriba los ideales de su partido, y defender a sus hombres y mujeres que lo integran. Lamentablemente un sector del MPF entendió que había que presentarse con un candidato ganador, y para ellos en este caso es el Presidente de la UCR”.

“La alianza UNIR TDF no refleja los ideales de nuestro partido. El MPF tiene mucha historia de trabajo y gestión de la que todos quieren adueñarse y obtener rédito político, y en esto me refiero a otros espacios políticos. Y lo hemos visto para que elección porque tanto unir como Cambiemos buscan ir con referentes del MPF” sostuvo la referente mopofista.

Consultada sobre las declaraciones de Omar Nogar, histórico del MPF indicó “cuando uno no comparte resoluciones o decisiones tomadas por las dirigencias lo que tiene que hacer es presentarse en las internas, y la verdad, que este sector histórico de Rio Grane no lo hizo sino solo presentó escritos judiciales y hoy integra la lista de candidatos de Cambiemos, además de haber sido funcionario de Fabiana Ríos, candidato a legislador por el PSP, y hoy funcionario de Rosana Bertone. Esto no le clarifica nada al afiliado”.

Además fue consultada por cómo queda el bloque, con dos legisladores en UNIR TDF y dos por fuera. “Somos el bloque del MPF y con el legislador Villegas tenemos un diálogo permanente con los demás legisladores integrantes del Bloque. Seguiremos trabajando como todos los días. Nosotros apostamos al diálogo y, si hay que marcar las diferencias, las marcaremos como lo hicimos hasta la fecha” expresó.

Para finalizar sostuvo que “vamos a continuar trabajando de cara a los afiliados y a la comunidad, y para el 2019, veremos porque vamos a respetar a los afiliados que nos dieron este lugar en la Legislatura y en el Partido”.