"Seco" Gómez pidió a Bertone una "limpieza de falsos aplaudidores"

El antiguo poblador, Juan Carlos "Seco" Gómez, que participó este miércoles de la inauguración del Monumento de Antiguos y Pioneros Pobladores, lamentó la ausencia de funcionarios del gobierno provincial en el acto que fuera ideado en 1995 por la Comisión de Antiguos Pobladores y que recién fuera concretado 22 años después tras grandes esfuerzos. "Molestó mucho la absoluta falta de respeto a los fueguinos. No vino ni un integrante del Gabinete de la gobernadora Bertone y después se enojan, se ofenden, cuando los que tenemos que ofendernos somos nosotros. Si el no asistir a un acto tan importante como fue la inauguración del Monumento a los viejos pobladores, se basa en la enemistad evidente contra el Municipio, me parece que el grupete de Bertone no tiene mirada política. Mostrar desprecio al no asistir, es demostrar desprecio a los fueguinos, reflexionó Gómez.