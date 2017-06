¿Fabiana Ríos promotora de la proliferación de los asentamientos?

Habiendo anunciado la ex gobernadora, Fabiana Ríos que el Partido Social Patagónico (PSP) que encabeza irá en alianza con FORJA del intendente de Río Grande, radical K, Gustavo Melella con vistas a los comicios de octubre de renovación parlamentaria, vale interrogar sobre las cualidades que pretende mostrar. ¿Qué dirá respecto de lo denunciado por Oscar García que la apuntó como promotora de la proliferación de los asentamientos informales? García no es una voz improvisada: representa a la Cooperativa Magui Mar, la cual estuvo encargada de la custodia de los espacios fiscales que debían ser preservados ante la potencial ocupación irregular. ¿Podrá Ríos presentarse ante el electorado como la referente de un Frente que defiende los intereses de los fueguinos después de haber promovido las condiciones paupérrimas y de falta de acceso a servicios como es común denominador de los barrios que crecieron durante sus ocho años de mandato?

La presencia de Ríos y su partido en una coalición que busca plantear que defiende los intereses de Tierra del Fuego frente a la Nación implica hacerse cargo de no haber podido resolver los graves problemas de infraestructura que hacen que los asentamientos aun hoy sean nichos donde las condiciones socioeconómicas dejan mucho que desear. ¿Cómo hablar de un programa de mejora de las condiciones sociales y urbanísticas cuando desde el gobierno por ella encabezada se promovió lo contrario? La cercanía de Ríos, en su momento, con el Foro Social Urbano, encarnada en la figura de la senadora María Rosa Díaz, cuyas respectivas existencias hoy se desconocen, habla más del aprovechamiento de ciertos instrumentos que podrían haber sido útiles más para el manejo político que para la construcción de políticas públicas.

¿Regresarán al ruedo las organizaciones y los foros dedicados al enturbiamiento del debate político? ¿Servirán a la causa de una ex mandataria que, como el refrán, aplicó esa máxima de que a río revuelto ganancia de pescador? Son preguntas que con el devenir de los acontecimientos iremos develando. Mientras tanto, no quedan dudas que, así como en su momento Ríos no dudó en usar ciertos sectores para beneficio propio, esta vez pueda recurrir a la misma estrategia, sin considerar las consecuencias que trae esto al ordenamiento de la vida urbana de una ciudad con deudas producto de las ambiciones de unos pocos.