Lechman: "El gobierno nacional le hizo un daño tremendo a Tierra del Fuego"

Panaroma desolador en el puerto de Ushuaia - El legislador (mc) Jorge Lechman, y empresario portuario de la ciudad de Ushuaia , manifestó su preocupación por la crisis del sector, evidenciada en la ausencia de barcos en el Puerto hace más de una semana, situación que se produjo ya en otras tres ocasiones en lo que transcurre de 2017 con consecuencias en la demanda de trabajo de estibadores. El empresario local analizó que "El estibador, la única paga que recibe, es la descarga del buque y hoy no tiene el pan para poder llevar a su casa. Una baja en el último semestre en carga y pesca fue consecuencia de políticas nacionales que perjudicaron la productividad en Tierra del Fuego. Cuando no se produce nada, no se trae materia prima. Esto influye en toda la economía de la ciudad, es un efecto dominó porque no hay actividad y no hay demanda de mercadería que no entra ni sale".