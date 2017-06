ACTO DE RATIFICACIÓN DE LOS DERECHOS IMPRESCRIPTIBLES SOBRE MALVINAS

La Municipalidad de Ushuaia acompañó el acto estuvo encabezado por integrantes del Centro de ex Combatientes de Malvinas de Ushuaia. "Acompañamos a los ex Combatientes en el acto donde se ratifica en todos los términos la ley Gaucho Rivero y la imprescriptibilidad de nuestro derecho sobre Malvinas, sostenemos los mismos valores y principios sobre la defensa de la soberanía, los reclamos de cumplimiento de las resoluciones de la ONU, el homenaje a nuestros ex combatientes, a los que están con nosotros y a los que ya no están. No retrocedemos ni un paso en términos de soberanía y derechos sobre nuestras Islas y nuestro territorio", dijo la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad, Malena Teszkiewicz.

Destacaron en el acto la reafirmación de los “imprescriptibles derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes como parte integrante del Territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico”, que fue ratificada por unanimidad por el Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia. Además, el Cuerpo Deliberativo declaró imprescriptible el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, hecho considerado crimen de guerra cometido por el Reino Unido de Gran Bretaña.

El Centro de ex Combatientes de Ushuaia compartió el acto frente a la entrada al puerto de Ushuaia, donde se encuentra ubicado el cartel, declarado de interés patriótico, histórico y turístico, que recuerda la vigencia de la ley Gaucho Rivero.

La banda de música de la Municipalidad acompañó el acto.