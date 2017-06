"A Magui Mar la sacaron porque no quisimos pagar dinero extra", apuntó García en respuesta a Vuoto

En cuanto a las críticas sobre el incremento en los barrios informales, García aclaró que "Hubo usurpaciones pero estas siempre fueron alentadas por el Ejecutivo Provincial, encabezado por Fabiana Ríos. Nuestro trabajo era controlar el ingreso de materiales, y lo que sólo ingresaba eran materiales con autorización del Municipio, nuestro trabajo también consistía en recuperar terrenos y lo concretamos en distintas zonas, como son las Barrancas del Río Pipo, Dos Banderas, Valle de Andorra y en distintas partes del bosque comunal. Trasladamos 55 casas del Turbal 10 de Febrero volviéndolo a su estado natural".

Por otra parte, García recordó que "en muchos lotes que recuperamos hoy se levantan nuevos barrios, todos los trabajos siempre se realizaron con el control de los inspectores municipales. El control de los terrenos y del bosque comunal fue una tarea compleja, muy difícil, debido a que los políticos, principalmente y paradójicamente el actual intendente Vuoto, realizaban su campaña en las zonas ocupadas prometiendo que los iban a regularizar y poner los servicios. Para esto tenían que sacar a Magui Mar, lo que está comprobado mediante cámaras de vídeo vigilancia que teníamos instaladas. Por ejemplo, para la última campaña de 2015, el actual intendente y su gente lograron que ingresaran 17 grandes camiones llenos de ayuda para los ocupantes y teníamos hasta prohibido sacarles fotos, cosa que igual realizamos".

Por último, el gerente de la Cooperativa aclaró que "sí estoy de acuerdo, porque sería imposible no hacerlo, con que se acrecentaron los asentamientos, pero esto fue producto de políticos como el actual intendente Vuoto que los amparaban, lo mismo que la gestión de la anterior gobernadora Ríos. La muestra está desde que no controla más Magui Mar, la usurpación creció y los terrenos que nosotros habíamos recuperado fueron nuevamente ocupados. De no haber estado Magui Mar, hoy el bosque que rodea a la ciudad no existiría directamente".