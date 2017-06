"Magui Mar recibió millones para cuidar barrios informales que se triplicaron, deberían dar explicaciones", apuntó el intendente Vuoto contra García

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, en diálogo exclusivo con Shelknam Sur, se refirió a la situación de la deuda que el Municipio tendría con la cooperativa Magui Mar. "Hemos tenido nuestras diferencias, las que son públicas. La deuda que reclaman no es así, así que no nos hemos puesto de acuerdo en números como ha pasado con otros proveedores, así que en este contexto lo que uno hace es esperar que el proveedor vaya y se presente en la Justicia. Luego, en base a lo que dictamina la Comisión Revisora, nosotros entendimos que está dentro de los 360 millones (se refiere a la deuda total que dejó la gestión anterior) pero creo que no son más de 3 millones de pesos que les corresponde pagarle. (La cooperativa reclama una deuda de más de 7 millones de pesos). La acción que debe hacer la Cooperativa es judicializar, nosotros iremos y veremos qué es lo que debemos pagar".