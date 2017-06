Gorbacz: “tenemos que terminar para siempre con estas conductas en el Estado”

Según el Jefe de Gabinete “este tipo de conductas lamentablemente son extendidas, no sólo con certificaciones truchas como en este caso, sino lamentablemente muchas veces con la complicidad de profesionales que extienden licencias prolongadas con demasiada facilidad”.



Gorbacz remarcó que “desde que iniciamos la gestión nos abocamos a mejorar los controles, no sólo en el sector docente sino en la administración en general, y vamos a seguir profundizando ese camino” y recordó que "hemos logrado bajar el ausentismo docente de un índice de 5,81% al 4.67% en sólo un año"



El Ministro también se refirió al caso del enfermero condenado por haber desviado vacunas de un plan nacional, indicando que "es algo repudiable porque en lugar de honrar una función pública que debe ejercerse con dignidad, se atenta contra la salud pública para hacer un negocio personal. La verdad que da asco, y me hace acordar mucho al caso de la estafa con los Red Sol".

“Acá lo que se pone sobre la mesa a partir de estos casos es una visión de Provincia, donde la especulación, el ventajismo y la corruptela se han ido extendiendo en los distintos ámbitos”, señaló el funcionario, y agregó que “este tipo de conductas nos ha condenado al atraso, tenemos que terminar para siempre con estas conductas en el Estado”.



“Vamos a construir una gran provincia, y para eso es imperioso separar la paja del trigo, por eso a los que trabajan les tiene que ir cada vez mejor y a los que especulan para vivir del Estado sin trabajar les tiene que caer encima todo el peso de la ley”, finalizó Gorbacz.