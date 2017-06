Vuoto: “Nunca toqué las drogas, es más, siempre trabajé en la prevención”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto lamentó las versiones que giran en torno a sus reiteradas internaciones por problemas de adicción. "Son esas cuestiones que uno piensa en no responderla pero cuando llega tu hija y te dice "están diciendo esto", hay un límite. Primero, aclaro que nunca toqué las drogas, es más, siempre trabajé en la prevención. Además es un tema que no se puede tomar livianamente y estigmatizarlo porque hay muchas familias que sufren el problema y también hay gente que trabaja en esto y sabe lo que es. Por eso, digo que el límite pasa de lo personal, uno está acostumbrado a ciertas operetas de algunos sectores y muchas veces para no entrar en el barro, no las contesta hasta que sucede algo como esto, que afecta a tu propia familia".

En este sentido, aclaró que "Pese a que algunos digan que uno no está capacitado para manejar el municipio porque tiene una enfermedad, respondo a todo porque no tengo nada para ocultar quien tiene alguna duda, nos hacemos los estudios juntos, porque siempre soy un tipo que tiene todo para mostrar, trasparente".

Asimismo, el Jefe Comunal especuló que "Muchas de las operaciones políticas vienen del sector de Rosana Bertone, espero que la gobernadora reflexione y le pido a sus funcionarios que no se metan en cuestiones personales, ya que ella misma ha sufrido y fui parte de su espacio político cuando sufrió los ataques. Hay límites que se deben respetar, no se puede ir por la vida con mentiras, con el apriete permanentemente, con el látigo y la opereta barata. Me banco discutir cuestiones como el transporte o por qué no hay recursos para tapar los pozos o si hicimos la obra de repavimentación de la avenida Juan Domingo Perón, pero no esas bajezas".

"Es difícil dialogar cuando se transgreden algunos límites", sentenció Vuoto en una entrevista exclusiva con Shelknam Sur.