Bertone: “La salud es una sola y está compuesta por efectores públicos y privados”

La Mandataria visitó –este jueves, junto a los ministros Marcos Colman (Salud) y José Luís Álvarez (Gobierno)- las instalaciones de la institución, ocasión en la que explicó que la idea es que la entidad “siga aportando y complementando a la salud pública y a otros efectores privados, para que no se desperdicien recursos ni se sigan produciendo la gran cantidad de derivaciones al norte del país, a pesar de que tenemos la capacidad instalada para atenderlos acá”.



Bertone recordó que “el año pasado comenzamos a trabajar de manera conjunta en una campaña de concientización, para que las mujeres conozcan el lugar y consulten”.



Tras recordar que la ex LALCEC está en Ushuaia “desde hace muchísimos años”, la titular del Ejecutivo fueguino destacó que ese organismo “ha incorporado mucha tecnología, y como muchas de las mujeres no saben que tienen la posibilidad de ser atendidas directamente aquí en los consultorios ginecológicos, desde el Estado Provincial estamos tratando de explicarles que la salud es una sola y que está compuesta por efectores públicos y privados”.



En ese sentido, remarcó la necesidad de que “los ciudadanos sepan de las capacidades instaladas que tenemos en la Provincia en materia de salud”, toda vez que “en muchos de los casos se espera que sean derivados a otros lugares, como Buenos Aires o Córdoba”, para recibir una atención “que tranquilamente se puede realizar en Tierra del Fuego”.



“Así que la idea es trabajar coordinadamente” sostuvo, para comentar luego que desde LUCCAU “me hicieron una visita a Casa de Gobierno, planteándome su intención de ingresar al Programa ‘Tierra de Unión’, y por eso está también ahora aquí el ministro (de Gobierno, José Luís) Álvarez, para explicarles algunas cuestiones que necesitan complementar y sobre los proyectos a futuro que tienen”.



La Gobernadora observó que “para nosotros es muy importante que las mujeres de la Provincia tengan esta posibilidad, acá en Ushuaia, de atenderse en un lugar que cuenta con una capacidad instalada y un capital humano muy importante, compuesto por ginecólogos y técnicos que pueden dar un diagnóstico preciso y llevar tranquilidad a las pacientes”.



En ese marco, ratificó que LUCCAU “es una institución que nosotros queremos acompañar en el crecimiento que han tenido”.



“Una visita muy importante”



La presidente de LUCCAU, Adela Recalde, manifestó a su turno que “para nosotros es muy importante la visita de la Gobernadora y de los ministros” y aseveró que se trata de “un largo sueño que teníamos, de que las autoridades conozcan esta institución que sostenemos desde hace muchos años, con tanto esfuerzo y dedicación”.



La dirigente confirmó que el trabajo articulado con el Estado Provincial comenzó el año pasado, “con el Ministerio de Salud, cuando se vistió la ciudad de rosa y hubo una mayor participación en la campaña”, y estimó que “seguramente este año tendremos un octubre más rosa y, sobre todo, sentiremos que tenemos el acompañamiento de nuestros dirigentes, y que el Gobierno nos mira”.



El ministro Colman por su parte, calificó de “fantástica” a la capacidad instalada con la que cuenta LUCCAU y destacó el apoyo que brindó la institución “cuando el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital no estaba funcionando al cien por cien”.



“Gracias a ese apoyo pudimos dar respuestas a la población que demandaba ese tipo de análisis”, reconoció el titular de la cartera sanitaria, quien confirmó la voluntad de su cartera de seguir trabajando en conjunto con la entidad.