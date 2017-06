Garramuño: “Sciurano no representa al MPF, por eso nuestra idea es llevar candidatos propios y no participar de esta alianza”

El Concejal Ricardo Garramuño justificó su voto negativo a la conformación de frentes electorales, aprobado por la convención del Movimiento Popular Fueguino y dijo que “bajo alianzas meramente electorales vemos que nuestro partido va a estar en franca extinción” en ese sentido aseguró que “hacer un frente electoral solo para ocupar un cargo sin líneas de trabajos no era una opción” y resaltó que esta era una oportunidad para que el partido vaya unido y solo.

El último viernes por mayoría se aprobó la conformación de frentes electorales, asentando la posibilidad de llevar candidatos propios, para las próximas elecciones electivas dentro del seno del MPF.

“Bajo alianzas que se realizan meramente con fines electorales vemos que nuestro partido va a estar en franca extinción, porque entendemos que conformando frentes únicamente electoralistas y utilizando la estructura del MPF en las próximas elecciones el partido va a tender a desaparecer, porque no estar generando figuras de peso para ocupar cargos importantes” y recalcó que “soy afiliado desde los 18 años y ocupo un cargo público donde represento al MPF y siento y tengo la responsabilidad de mantener al partido en lo más alto” dijo Garramuño.

En ese mismo orden expresó que “nos negamos a la conformación de una alianza con otros sectores político e insistimos que estas elecciones eran una excelente oportunidad para que el partido vaya unido y solo”, y reflexionó que “ante la pérdida de un líder como Jorge Garramuño, esta era una oportunidad de crecimiento para mostrarse ante la sociedad como un espacio prolijo y bien armado para las próximas elecciones 2019 o las posteriores que vengan”.

Y precisó sobre el apoyo de un sector del Movimiento a la candidatura del ex intendente que “Federico Sciurano no representa al MPF, por eso nuestra idea es llevar candidatos propios y no participar de esta alianza”.