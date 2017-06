Pino: "Estamos dando soluciones concretas más allá de la extracciòn política"

En la tarde de este miércoles presidida por el Concejal Juan Carlos Pino y acompañado de sus pares Gaston Ayala y Hugo Romero se realizó en la Escuela Experimental “Las Lengas” la audiencia pública del Concejo Deliberante de Ushuaia para tratar asuntos vinculados a la educación y al deporte.

Se desafectarán de uso público predios que beneficiarán al Instituto de Educación Superior Terra Nova, al Jardín Maternal Los Zorzales, al Club Mercantil del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia, a la Asociación Civil PRO Karting Ushuaia 2000 y al Club Las Águilas.

“La audiencia pública tiene que ver con que entre todos opinar a favor o en contra realizando ponencias. Estas ponencias son las que van a tomar los concejales al recinto y acompañar o no los proyectos”, explicó el concejal justicialista Juan Carlos Pino ante un auditorio colmado por integrantes de la comunidad educativa y por referentes de las diversas entidades deportivas beneficiadas y público en general.

El edil consideró relevante que se desafecte el uso público de los terrenos que serán destinados a las instituciones educativas ya que desde hace once años el Instituto de Educación Superior Terra Nova y el Jardín Maternal Los Zorzales funcionan en la Escuela Experimental Las Lengas.

Pino remarcó tanto la labor de los concejales como la del Estado municipal para atender los temas educativos. “El Municipio hoy está al frente y es el único Municipio de la Argentina que tiene un instituto de estas características”, enfatizó con respecto al Instituto de Educación Superior Terra Nova, donde se forman docentes para las escuelas experimentales, e indicó que a partir de ahora la institución podrá “empezar a pensar en un proyecto de estudio y en la búsqueda de fondos para la construcción de su edificio”.

“Lo mismo pasa con el Jardín Maternal Los Zorzales, que también lo aprobó el Concejo el año pasado. Tiene partida presupuestaria del Estado y que se ha regularizado en estos tiempos”, agregó.

Con respecto al Club Mercantil, señaló que “viene trabajando desde hace muchos años y no tiene espacio propio”. Subrayó que “muchas veces la contención de niños y adultos pasa por los clubes” y en este aspecto mencionó que “el Estado municipal contiene alrededor de 6 mil jóvenes y las asociaciones deportivas a más de 13 mil”. Consideró que “el Estado tiene que pensar en las instituciones deportivas” dada la importancia del rol que desempeñan en la sociedad.

Pino aclaró que en el caso del Instituto de Educación Superior Terra Nova y del Jardín Maternal Los Zorzales no figura la otorgación del título de propiedad puesto que se trata de instituciones municipales mientras que el caso del Club Mercantil sí contempla el otorgamiento del título de propiedad ya que el terreno se le adjudicará en venta.

“Venimos de distinta extracción política pero sí hemos tenido una fuerte convicción con lo que tiene que ver solucionar cuestiones concretas. Muchas veces uno se va de palabras en lo que tiene que ver con lo político pero después la solución concreta nunca llega. En esta audiencia estamos abocados a cuestiones concretas”, enfatizó Pino.

“Hay temas que no son nada sencillos como el tema tierras, emprendimientos hoteleros, vecinos que necesitan tierra, tema transporte público, tema taxis que también estamos tratando en el Concejo Deliberante. Estos temas no son sencillos y muchas veces tenemos una parte a favor y una parte en contra pero lo que es cierto es que no puede ser que instituciones como las que están acá tengan que andar alquilando desde hace años”, expresó. “Si una institución deportiva tiene que pagar 30 mil pesos o más para que sus afiliados puedan hacer gimnasia qué mejor que puedan tener su propio edificio”, remarcó.

Los asuntos tratados este miércoles ya fueron aprobados en primera lectura y tras ser abordados en audiencia pública podrán ser tratados en la próxima sesión ordinaria prevista para el 14 de junio donde los concejales decidirán si los aprueban o permanecen en comisión.

“Vamos a estar tocando todos estos temas que tienen que ver con ustedes. La experiencia que tenemos con los colegios de acá es que cada vez que han acompañado uno ve la predisposición. A veces nos ha tocado abordar temas que se están cediendo predios y no hay ni siquiera un interesado que vaya al Concejo y muchas veces pasa de vuelta a la comisión porque ni siquiera hay interés en cuestiones individuales. Muchas veces van quedando en comisión no por no querer solucionarlos sino porque los propios beneficiarios no muestran interés personal. El Concejo Deliberante es un Concejo de puertas abiertas”, manifestó apelando a la participación de la comunidad.