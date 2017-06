La Gobernadora firmó los decretos otorgando dos semanas de licencia invernal al personal de la Administración Central

El beneficio no podrá fraccionarse y deberá ser usufructuado durante el período que va desde el 5 de junio hasta el 29 de octubre de este año.

En tanto, el personal No Docente que cumple funciones en los establecimientos educativos deberán usufructuar la licencia de 14 días dentro del lapso comprendido en el receso escolar invernal 2017.



Se aclaró, no obstante, que para hacer uso de dicha licencia el trabajador “deberá contar con una prestación efectiva de servicios mínima ininterrumpida de 6 meses” dentro de la Administración Pública Provincial, con relación al comienzo del usufructo de la licencia especial de invierno.



Escalafón húmedo



Para el escalafón húmedo, se estableció la licencia invernal –por separado, vía decreto 1463/17- también por espacio de 14 días corridos, e involucra tanto para los trabajadores que cumplen con un régimen laboral de lunes a viernes, como de los que prestan servicios bajo el régimen de cuatro días por dos y de dos días por uno.



El personal comprendido en este escalafón también deberá usufructuar el beneficio dentro del período que del 5 de junio al 29 de octubre.