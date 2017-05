Rossi “Hemos logrado una mirada consensuada de tolerancia y respecto a las distintas visiones que tiene que tener la Unión Cívica Radical en las próximas elecciones “

En declaraciones radiales por FM Radio Provincia el Vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Paulino Rossi, se refirió a lo dispuesto por la Convención de la UCR en la reunión del lunes pasado. “En el radicalismo estamos tan acostumbrados a discutir entre las líneas internas, que cuando se generan algunos puntos de consenso hasta buscamos de que se generen algunos conflictos. Se votó por unanimidad una resolución que lo único que hace es replicar lo que se hizo en Santa Fe, entendiendo que en el radicalismo hay distintas visiones y eso no genera que seamos enemigos ni dueños de la verdad” indicó Rossi y agregó que “es una cuestión de razonamiento partidario, nosotros somos un partido federal y a nivel nacional se decidió la conformación de Cambiemos y es claro que tenemos que ceder en lo que se dijo en la Convención Nacional pero entendiendo las particularidades históricas y políticas de cada una de las provincias como se hizo Santa Fe por ejemplo, en Chaco y otros lugares”.

En este sentido Rossi afirmó que dentro de lo acordado, en el marco de la Convención, se habilita también a los afiliados que no se sienten identificados con las políticas de Cambiemos a participar de entendimientos con partidos políticos afines, atentos a su identificación ideológica y a la historia política de la provincia. “Creo que Tierra del Fuego es el mayor extremo de diferencias claras con algunos dirigentes, en este caso puntualmente del PRO a nivel local, con lo cual se van a respetar las decisiones de afiliados que decidan participar en otros espacios electorales que respeten también la historia y la ideología de la Unión Cívica Radical en cada una de las provincias”, expresó el dirigente radical.

Consultado por las declaraciones de la Leg. Liliana Martínez Allende respecto que los afiliados que no participen por Cambiemos deberían renunciar al Partido, el Concejal Rossi opinó que “La convención lo que determinó es que se conforma Cambiemos pero que se va a respetar la decisión de los afiliados que quieran participar por otros espacios políticos que vayan en concordancia con la historia política de la UCR. Esta posibilidad se incorporó a partir de una moción que fue propuesta por el Leg. Oscar Rubinos y fue expresamente aprobada por unanimidad, así que lo que debería hacer Liliana es repasar lo que se aprobó ayer. Cuando logramos la unanimidad de dos sectores, que hace mucho tiempo vienen con diferencias internas, tenemos que trabajar en eso, en ver como algo muy positivo que se haya logrado trabajar en los puntos de encuentro y no en las diferencias y seguir creciendo como espacio político”.

“Si hay radicales que deciden integrar otros espacios, hay que trabajar con ellos con el mayor de los respetos, no se puede pretender obligarlos a trabajar de manera unificada sabiendo que hubo diferencias tan fuertes con dirigentes del PRO. Incluso si algún radical cree que la mejor alternativa para Tierra del Fuego es seguir la visión de la 19640 y del empleo que expresa públicamente el Vicepresidente del PRO Gastón Roma, yo lo voy a respetar pero no voy a compartir ni integrar ese espacio”, enfatizó Rossi.

Finalmente y ante la consulta de porque no dirimir en el ámbito de las PASO el representante del espacio Cambiemos, el referente radical dijo que “es una posibilidad pero no es el único camino y ayer quedó claramente establecido por la Convención que la estrategia electoral de cada uno de los afiliados se puede establecer sin ningún tipo de condicionamiento”, del igual modo agregó que “creo que tenemos que bajar la ansiedad respecto de cuáles van a ser las estrategias electorales porque falta muy poco para la presentación de listas y no va a haber una única lista, si hay algo con lo que se ha caracterizado el radicalismo es tener una pluralidad de visiones y yo creo que va a haber candidatos radicales por diferentes espacios y es comprensible entendiendo las particularidades de Tierra del Fuego y las declaraciones de la dirigencia del PRO local y porque además así lo autorizó la Convención”.