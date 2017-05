La Gobernadora Bertone participó de la presentación del libro "Mi Sangre Yagan"

En su alocución, Bertone dijo que el autor de esta obra previamente había agradecido al Gobierno de la Provincia "y en realidad los agradecidos somos nosotros: el Gobierno y toda la comunidad de Tierra del Fuego, por este legado tan importante que estás haciendo a la historia, a la cultura, a la identidad y al arraigo".

La Mandataria dijo haber leído el libro y haberlo "disfrutado mucho". Consideró que la cultura Yagan contiene aspectos que "deberíamos imitar" y citó "la solidaridad entre sus miembros, el trabajo comunitario, la toma de decisiones en conjunto, el rol dado a la mujer, la espiritualidad". "Comencemos como pueblo a imitarlos", pidió Bertone.

A su turno, Vargas dedicó esta obra a su madre y dijo que su pueblo “no tiene rencor”. “Estamos orgullosos del lugar de dónde venimos y no somos prisioneros del pasado”, aseguró.

"Me puse en la piel de mi bisabuelo para realizar este libro -dijo-. Me propuse dar a conocer el origen y la identidad del pueblo de Ushuaia, porque si no tenemos raíz, no tenemos crecimiento".