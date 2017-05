Acto por el Día de la Patria: “Hoy ser libres es tener un país justo, una provincia justa y unida aunque se piense distinto"

La gobernadora Rosana Bertone encabezó este jueves en Ushuaia el acto en conmemoración del 207º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. En su discurso, la Mandataria pidió “recuperar el sentido de aquella lucha” y recordar “la importancia trascendental de la unión de todos para lograr algo para todos”. “Hoy ser libres es tener un país justo, una provincia justa y unida aunque se piense distinto”, expresó Bertone.



En el comienzo de su alocución, la Gobernadora hizo especial mención al hecho de que esta ceremonia estaba teniendo lugar en el recuperado edificio histórico del colegio "José Martí". "Pensaba cuando ingresaba aquí unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta que decían 'no es cuánto hacemos o lo grande que es lo que hacemos, sino cuánto amor ponemos en ello', así que quiero aprovechar este día festivo de la Patria para reconocer el amor que pusieron quienes tanto hicieron por la recuperación de este histórico edificio. Alumnos, ex alumnos, padres, autoridades del colegio: muchas gracias", manifestó.



“Desde chicos, todos hemos asistido a festejos y homenajes por el 25 de Mayo –agregó-. Aprendimos a valorar a esos hombres que se animaron a todo y a ese pueblo que salió a la calle para apoyarlos, para decirles que no estaban solos, para apoyar al primer gobierno patrio”.



“Guardo la secreta esperanza de que lo que se aprende en estos días en nuestras escuelas de Tierra del Fuego y del país, inspire a los jóvenes y brinde razones de por qué se debe abandonar, por siempre y para siempre, la idea de que no hay más remedio que optar por el mal menor, porque nuestros próceres se inspiraron en una idea superior, optaron quizás por el camino más difícil que fue construir nuestra Independencia y ser libres”, dijo.



Bertone consideró que “debemos tener el objetivo de recuperar el sentido de aquellas luchas para que podamos comprender que no fueron en vano”. “Aspiro a que recorriendo caminos distintos a los actuales, podamos acercarnos a un mañana mejor, hacia esa ansiada aurora de la redención social, por los que lucharon y murieron, por esas mujeres y hombres en aquel mayo de 1810”, señaló.



La titular del Ejecutivo recordó que la Primera Junta de Gobierno iniciaba ese día el camino a la independencia que se concretaría seis años después, el 9 de julio de 1816. “El cambio no se hizo en un día. Se inició un día. Y fue un camino que nadie pudo frenar pese a los problemas importantes que enfrentaba, frente a aquellos que preferían ser súbditos antes que libres”, expresó.



“Ese 25 de mayo los argentinos decidieron lo que querían, lo que necesitaban, lo que merecían. Hizo falta para lograrlo mucho coraje, mucha decisión y por supuesto unión, unión aún en el disenso”, dijo.



“Les quiero pedir a todos que más allá del cabildo, de las cintas celestes y blancas, de los paraguas y la lluvia, recordemos y valoremos la importancia trascendental de la unión de todos para lograr algo para todos”.



“No hay mejor fecha que la de hoy para mirarnos un poco para adentro. Hacerlo es homenajear a los héroes de mayo”, consideró.



“¿Hemos hecho honor a su legado? ¿Hemos seguido su ejemplo? –se cuestionó-. Cada uno tendrá su respuesta y yo tengo la mía. Creo que todos debemos ser mucho mejor, que mi gobierno debe ser mejor, que todos debemos asumir nuestras responsabilidades todos los días. Y que la mayor responsabilidad es de quien les habla”.



“La asumo en su totalidad. Lucho para tener una provincia sin atraso, para que todos tengamos los mismos derechos, para que estar mejor no sea más una promesa y comience a ser una realidad”.



Bertone dijo que “nuestros próceres nos enseñaron que lograr lo que parecía imposible es posible. Que todo comienza eligiendo hacia dónde vamos. Y que nada es fácil para nadie”.

“Demostremos a esos hombres hacedores de nuestra historia que nosotros también podemos hacerlo. Que los honramos todos los días”, pidió.



“Hoy ser libres es tener un país justo, una provincia justa y unida aunque se piense distinto –expresó-. Hoy ser libres es tener acceso a la salud y a una educación de calidad. Hoy ser libres es tener derecho al progreso. Hoy ser libres es luchar todos juntos para lograrlo, al igual que aquel 1810”.



“Esta escarapela que tenemos en nuestra solapa, que les ponemos a nuestros hijos para celebrar el glorioso 25 de Mayo, no debemos quitarla nunca. Y la única forma no es usarla solo los días patrióticos sino tenerla en el alma. Amar al País, amar a la Provincia, sentir que somos parte aun hoy de ese desafío de Patria de país que se inició en 1810”, agregó.



La Gobernadora se esperanzó en “volver a sentir que podemos ser líderes en nuestra región, unidos a nuestros propios hermanos latinoamericanos”. “Sueño para mi país ese lugar de liderazgo”, indicó.



“Quiero renovar mi compromiso de seguir luchando para ser libres, así lo quisieron quienes me eligieron para ser Gobernadora y también quienes no lo hicieron. Pero sepan que nada se logra en soledad, que nada es posible sin unión y que acordar de cara al pueblo es también una forma de liberar”.



“Pensemos en nuestra gente y lo que se merece de una vez por todas –reclamó-. Como en aquel 25 de mayo, el pueblo, la gente, nos mira expectante. Debemos estar a la altura de las circunstancias y darles la respuesta que esperan a nuestros ciudadanos y por la que trabajan todos los días. Esto es nada más y nada menos que darles la provincia que merecen todos, y hacerlo, por supuesto, entre todos. Así Tierra del Fuego aporta a la Argentina; aunque isleños, parte integrante de un gran país; una gran provincia aportando y creciendo en el conjunto de las demás provincias para consolidar un gran país, un país con desafíos, con sueños, un país líder, una provincia líder”.



“Tenemos todo para serlo, tenemos el 25 de Mayo con hombres y mujeres para inspirarnos”, finalizó.



En este mismo acto, el Gobierno hizo entrega a los establecimientos educativos presentes de mapas bicontinentales de la República Argentina, recordándose en la oportunidad que es contrario a la ley el uso de mapas sin las Islas Malvinas y el sector antártico argentino