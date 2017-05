Urquiza: “Con la mayoría automática, el FPV-PJ evita que los funcionarios de Bertone respondan pedidos de informe”

La Presidente del Bloque del MPF, Mónica Urquiza efectuó un balance de la 3era. Sesión legislativa y aseguró que “si bien no hemos tenido muchos temas relevantes, desde el bloque presentamos sendos pedidos de informes solicitando al Ejecutivo que respondan los mismos”.

“Pretendimos presentar un pedido de informe referente a los recursos que deben percibir los Bomberos Voluntarios pero lamentablemente el bloque oficialista, aplicando la mayoría automática que tiene, no lo permitió. Como tampoco permitió que reclamáramos los pedidos de informe que los funcionarios del Gobierno de Rosana Bertone no respondieron, desde el año 2016” relató Urquiza.

En el mismo sentido, lamentó esta situación “porque muchas de esas cuestiones tienen que ver con el tema seguridad” indicando que “el Secretario de Seguridad, Exequiel Murray ha sido citado en varias oportunidades y no ha asistido a las reuniones de comisión, y tampoco los legisladores oficialistas permiten que uno pueda solicitar datos, por lo que veremos de qué otra forma el Secretario de Seguridad asiste a la legislatura para dar definiciones”.

“Los funcionarios del gobierno provincial tienen que entender que es su obligación dar explicaciones y para los legisladores solicitar la misma, de forma tal de poder controlar como se llevan adelante las políticas publicas”, expresó la legisladora.

Por otra parte se refirió a la sanción de la Ley que establece el marco general para el ejercicio profesional del Trabajo Social. “El proyecto presentado por los trabajadores sociales fue discutido en el seno de las Comisiones 1 y 5 y hoy hemos podido sancionarlo” expresó.

Además, Urquiza indicó que “se aprobó la ley adhiriendo la Provincia a las Ley Nacional N° 26.558 no así al artículo N° 4 bis, que determina la obligatoriedad para ofrecer en los establecimientos al menos un menú que sea libre de gluten. También se adecuó el “Programa Provincial de Asistencia al Celiaco” dictado por la Ley 793 que nuestro bloque no acompañó porque tanto el oficialismo como UCR- Cambiemos no aceptaron dos artículos que proponíamos”.

Urquiza, explicó que “los dos artículos tienen que ver con la promoción y el fomento de pequeños, medianos y grandes emprendimientos que lleven adelante la producción de alimentos libres de gluten”.

Asimismo, sostuvo que “desde el bloque se proponía que sean eximidos durante dos años de pagar ingresos brutos y que a su vez sean promovidos con líneas crediticias del Banco Tierra del Fuego. No estuvieron de acuerdo y una de las excusas es que a la AREF, le iba resultar complicado este control”.

“Sinceramente nos llama la atención, porque hoy se aprobó la adhesión a la Ley Nacional que implementa el régimen de Contratos de Participación Público - Privada, y en particular existe una artículo que exime del impuesto a los sellos a los contratos que estén referidos con esta Ley, y la verdad que en este caso hablamos de contratos millonarios”.

Por ultimo hizo referencia a la presentación del proyecto de Ley adhiriendo a la Ley Nacional 27351, recientemente sancionada y que denomina electrodependientes por cuestiones de salud a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipo medico prescripto y gozara de un tratamiento tarifario especial gratuito. El mismo fue girado a Comisión para su análisis, finalizó la parlamentaria.