Vialidad Provincial y el Municipio de Tolhuin firmaron convenio de colaboración para el mejoramiento de caminos

Natale comentó que “estamos trabajando en la bajada del Lago Fagnano ya que es una ruta muy transitada, no solamente por la gente de Tolhuin, sino por toda la gente de la provincia que viene a pasear, especialmente los fines de semana”.



En tal sentido, mencionó que “la idea es mantenerla y mejorarla gracias a este convenio marco que hemos firmado con el intendente Claudio Queno”, y anotó que “queremos unificar recursos y abocarlos para hacer el trabajo correspondiente”.



El Presidente de Vialidad señaló que una vez finalizado el tramo de 7 kilómetros en el que ya se encuentran trabajando, comenzarán los trabajos en la Ruta Provincial N°23.



“Me he juntado con pequeños y medianos productores de la zona y me han comentado alguna problemática que tienen con esa ruta y les comuniqué que cuando pase el invierno, vamos a seguir trabajando en la localidad de Tolhuin” expresó.



Respecto a la firma del convenio de colaboración con el Municipio de Tolhuin, Natale señaló que “creemos que este es el camino, entre las dos entidades unificamos los recursos y estamos trabajando en equipo para llevarle soluciones a los vecinos”.



De manera permanente, hasta finalizar los trabajos, la Dirección Provincial de Vialidad dispuso de una motoniveladora con camionetas de apoyo y, el Municipio de Tolhuin puso a disposición camiones volcadores, cargadoras y canteras, para perfilar, rellenar y mejorar la calzada.



Por su parte, el intendente del Municipio de Tolhuin, Claudio Queno, comentó que “este convenio de colaboración para obras es algo muy importante para nosotros” debido a que “tenemos escasas maquinas viales y es importante en esta fecha poder dejar lo mejor posible las calles para lograr que a futuro el transito sea el mejor”.



“Quiero agradecerle a Gastón Natale y esperamos poder seguir trabajando en obras del ejido urbano como en las zonas que se encuentran alrededor de Tolhuin” señaló Queno.