"La Municipalidad de Ushuaia tiene una deuda de más de 7 millones de pesos con Magui Mar y hasta el momento no elaboró un plan de pago”

"Valoro que se haya presentado este pedido de informe, porque el contrato que teníamos con el Municipio venció el 29 de diciembre de 2015, cuando el intendente Vuoto decide no renovarlo, lo cual entra como potestad de la nueva gestión, dijo García. En esta misma línea sostuvo que, “lo que no podemos entender es que desde el Ejecutivo digan que no hay dinero para cancelar una deuda que ronda los siete millones de pesos, porque pasan los meses y los intereses se aplican sobre el monto, aumentando así la deuda. Este accionar marca una gran irresponsabilidad de las autoridades que llevan adelante el Municipio de Ushuaia”.

El Gerente de la cooperativa reiteró que “la deuda no es mediática, se encuentra certificada por un contador público, y hasta por la propia comisión investigadora que le otorgó la validez de la misma”.