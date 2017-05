El Municipio consolida el trabajo conjunto con el gremio de la Sanidad

La reunión, que fue una continuidad de la mantenida hace algunos días en la Intendencia, tuvo como objeto profundizar el trabajo conjunto que se plantea de cara al futuro entre el Municipio y el sindicato de la sanidad ante la coyuntura actual y las necesidades básicas que requiere la comunidad. En este sentido, el jefe del Ejecutivo manifestó que “hablamos de los temas relacionados a la salud, tanto en lo local, provincial y lo nacional. La idea es trabajar con todos los trabajadores de diversas áreas y sobre lo que va a ser la Fundación Soberanía Sanitaria”.

Recordó que días pasados se presentó en Ushuaia la revista de la Fundación y “seguramente se hará en Río Grande, ya que parte de la estructura de la revista tiene que ver con los gremios y con que los trabajadores de la sanidad de cualquier lugar del país estén sentados dando la discusión y viendo entre todos de qué manera se resuelven algunas cosas que tienen que ver con el Gobierno nacional; eso después se replica en las provincias y ciudades”.

Asimismo, Vuoto apuntó que “la revista es algo fundamental que permitirá llegar a la gente, hay que recorrer los pasillos del hospital, los centros de salud, entender que la discusión no termina en lo local solamente, es mucho más amplia y tiene que ver con el deterioro de los planes nacionales que hubo hasta fines de 2015, con el vaciamiento del Plan Remediar y de otros relacionados con el HIV, con la salud sexual, con la falta de leche; si no recordemos que en el inicio de nuestra gestión el Municipio donó 2 mil kilos de leche”.

“A todo esto ya lo venimos escuchando en el territorio cuando lo recorremos, los vecinos nos cuentan que faltan cosas, que hay elementos a los no se puede acceder, que no se entregan medicamentos como antes y también lo estamos viendo con nuestros abuelos en el PAMI; la gente no la está pasando bien, son tiempos difíciles en los que la ciudad y la provincia se ven seriamente afectadas por las decisiones políticas nacionales”, sentenció.

En ese marco, el Intendente sostuvo que en la reunión “se habló mucho de la apuesta que hace el Municipio de Ushuaia en materia sanitaria, sobre el Fondo de Salud, sobre lo que se está invirtiendo, sobre el recurso humano y sobre cuáles son las acciones que llevamos adelante”.

Vuoto enfatizó que “anuncié a los trabajadores la compra de un camión sanitario y les expliqué el trabajo que se va a realizar en los consultorios odontológicos en el Centro Comunitario Le Martial, en el laboratorio oftalmológico del barrio Monte Gallinero y la incorporación del equipo básico de salud".

Además, indicó que “los compañeros del gremio agradecieron el acompañamiento del Municipio en estos temas y abrieron sus puertas para el trabajo mancomunado en una época difícil para ellos por todo lo que están atravesando”.

Finalmente, Vuoto resaltó que “tenemos una mirada integral, comunitaria, colectiva y esa construcción se da en el barrio, en el territorio y en las instituciones intermedias, ya sea en los centros comunitarios, en las iglesias, en una fundación o en una ONG. Desde nuestra gestión tenemos un proyecto de salud pública y estamos captando profesionales a los que los sigue tentando eso más que el dinero, esa es la verdad”.

Por su parte, el secretario adjunto de ATSA, Jorge Saravia, expresó que “nos reunimos con el Intendente y todo su equipo de salud para que nuestros compañeros tomen conocimiento de la actividad que está llevando adelante el Municipio”.

Luego aseveró que “tenemos pleno interés en participar colaborando en todo lo que podamos aportar desde el recurso humano que disponemos”.

Finalmente, el referente sindical manifestó que “nos plantearon su punto de vista sobre la atención primaria y las necesidades de la ciudad respecto a esto y en ese sentido avanzamos, y conocemos a los encargados de llevar adelante el proyecto de Salud Comunitaria porque son parte del hospital y sabemos de su capacidad”.