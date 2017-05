“Tenemos una de las mejores policías provinciales del País” afirmó la Gobernadora

La Mandataria destacó el rol asumido por la Policía fueguina “desde los albores de este Territorio, acompañando cada etapa de su crecimiento y desarrollo”, constituyéndose en “una de las primeras instituciones a las que acude un ciudadano”.



En ese marco, dijo, “tenemos que fortalecerla y acercarla a la comunidad” y pidió a cada uno de los integrantes de la institución que “estén orgullosos de ustedes mismos, porque han tomado una decisión más que importante: de servir a su pueblo y protegerlo pese al viento, la lluvia, la nieve o el sol, estén cansados o no, pasando mucho tiempo fuera de sus casas y arriesgando sus vidas”.



“No es el problema de la Policía el asunto de la inseguridad”, sostuvo la titular del Poder Ejecutivo Provincial, quien observó que, “por ejemplo, en la ciudad de Río Grande no damos abasto en arreglar una escuela porque inmediatamente después arrancan los inodoros que arreglamos”, por lo que se preguntó “¿qué pasa con nuestra sociedad? que no queremos ver esto”. La misma situación reproduce en el Paso Fronterizo “con las instalaciones que arreglamos a pesar de que no nos corresponde, y al otro día las dañan de vuelta”.



Por ello, es que la Gobernadora exhortó a la sociedad a que “reflexionemos sobre este accionar y dejemos de castigar a la seguridad y de ponerla como un tema político”.



Bertone dijo estar “convencida de que contamos con una de las mejores policías provinciales del País”, porque “basa su trabajo en el respeto, profesionalismo, esfuerzo y rectitud, como valores guía, que se inculcan y defienden mediante el ejemplo a lo largo de toda la cadena de mando”.



“Quiero que sigamos dándole un salto de calidad a la Policía, fortaleciendo el espíritu de superación que supo forjar”, manifestó la Mandataria, para asegurar luego que “estamos consolidando una mirada estratégica en la seguridad pública de la Provincia”.



Con ese objetivo, aseguró, es que “hemos invertido como nunca antes en equipamiento y modernización para la institución policial” porque “queremos que nuestros agentes cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con su sacrificada labor”.



“Sabemos que falta mucho todavía, porque venimos de años de desinversión”, admitió, ya que “desde el 2004 que no se hacían las inversiones necesarias para mantener a la institución; pero sabemos que, aún faltándonos mucho, vamos por el camino correcto”.



Comentó, por ejemplo, que “a menos de un año de la creación de la Secretaría de Estado de Seguridad se han capacitado más de 150 policías, fortaleciendo la especialización al interior de nuestra institución, consolidando y forjando equipos técnicos de trabajo, especialmente en narcotráfico, violencia de género y manejo de nuevas tecnologías”.



“Garantizamos la representación de nuestra Policía en altos ámbitos de discusión, en materia de seguridad pública, tanto a nivel nacional como internacional”, subrayó, y aseveró que “seguiremos avanzando en la consolidación de la Inteligencia Criminal y en la adquisición de tecnología para combatir el crimen organizado”.



Un momento de reflexión y renovación del compromiso



El secretario de Seguridad, Ezequiel Murray, manifestó a su turno que “para nosotros, hoy es un día muy feliz porque estamos festejando un nuevo aniversario de la Policía”, hecho que consideró propicio “para evaluar el trabajo que venimos haciendo hasta ahora y renovar muestro compromiso hacia adelante”.



El funcionario ratificó que “estamos haciendo una inversión y capacitación del personal policial que es inédita en la Provincia, porque hace muchos años que no se hacía” y anotó que “si bien esto demanda mucho esfuerzo, el compromiso de la Gobernadora, desde el inicio de la gestión, fue jerarquizar la Policía y dotarla de mayor profesionalismo”.