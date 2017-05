Lucas Gallo explicó los números en la Comisión de Presupuesto

Durante la reunión, Gallo explicó acabadamente los números, la inversión en obra pública que se lleva adelante con recursos genuinos, las acreencias con el Ejecutivo provincial que desde el mes de agosto de 2016 no abona saldos definitivos de coparticipación y la deuda asciende a unos 93 millones de pesos. Dio detalles y brindó toda la información sobre la repavimentación de las calles Gobernador Paz, Perón, el bacheo y veredas que se realizan con fondos propios, excepto la obra del macizo K y D que tenía los fondos previstos. Se referió también a la situación generada por la falta de autorización de Nación del empréstito para la compra de colectivos.

En este sentido, Lucas Gallo indicó que “hemos respondido las preguntas que tenía el concejal Romano y el resto de los ediles y, respecto de otras consultas, les vamos a remitir información impresa. Pero, en general, fue una buena reunión y creo que la información que solicitan está disponible y no hay inconvenientes en remitirla o explicarla en el Concejo”. Señaló que “es nuestra obligación que los vecinos conozcan de parte nuestra en qué se gastan los recursos, en qué se afectan, en qué situación está la deuda del Gobierno provincial con la Municipalidad y otras consultas que por allí tienen que ver más con otras áreas que con Economía específicamente”.

En ese contexto, el secretario de Economía y Finanzas, destacó que no hubo objeciones de parte de los concejales presentes, “más allá de venir a responder las preguntas, nos interesaba dejar bien en claro cuál es la postura del Ejecutivo en relación al empréstito y la aplicación de los recursos de la soja para la compra de colectivos porque tal vez se había instalado alguna duda”. Afirmó que “estamos convencidos que la compra de colectivos encuadra totalmente dentro del decreto de la soja y la resolución que argumenta su aplicación, por lo tanto queremos dar la tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien, tratando de administrar los recursos públicos de la mejor manera posible y en el marco de las dificultades financieras que todos conocen. Porque a todo esto se suma la demora en la autorización, que aún no logramos, del empréstito por parte de Nación. Tenemos que tomar decisiones y lo más inteligentes posibles”.

Por último, resaltó que “hay que tener en cuenta que los colectivos si no los pagamos corremos el riesgo que nos lo saquen y ejecutar la deuda. Por lo tanto, no es una coyuntura cómoda para el Municipio. Los recursos no alcanzan y al tiempo que hacemos todas las gestiones posibles para que se autorice el empréstito, debemos cubrir las necesidades más urgentes y los colectivos son un servicio prioritario para los vecinos y tenemos que asegurar la prestación del mismo”.