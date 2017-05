Se le otorgó al Dr. en Pediatría Sergio Nicolussi la mención de “CIUDADANO DESTACADO”.

No solo se tuvo en cuenta que desarrollo desde el inicio toda su carrera profesional abocado a la atención, cuidado y seguimiento de la enfermedad y su crecimiento de cientos de niños que muchos de ellos hoy son adultos y su gran mayoría padres, sino también su iniciativa en los comienzos de la década del 90´ presentando el proyecto para desvincular la atención primaria del Hospital Regional Ushuaia.

Dicho proyecto presentado al Gobierno Provincial, permitió la creación de los CAPS (Centros de Atención Primaria en la Salud) y acercar las distintas especialidades de los Hospitales a los diferentes barrios de la Provincia.

En su alocución el Concejal Pino, previo a entregar la mención decía “Nosotros queremos destacar en él esta figura, no solo por la actividad hermosa que desarrolla sino porque sabemos la persona de bien, la formación y el profesionalismo que tiene” agregando además sobre su predisposición para con los pacientes “Todos sabemos que sea para un conocido, amigo o paciente tan solo con tomar el teléfono siempre tiene de su parte una respuesta inmediata” finalizó enalteciendo la creación de los CAPS “Ese proyecto que presentó en el 91´ fue lo mejor que le paso a los vecinos de nuestra ciudad y la Provincia, porque de esa manera los vecinos pueden recibir rápidamente atención sin tener que recorrer largas distancias desde los distintos puntos de la Ciudad”

El Concejal Juan Manuel Romano hiso uso de la palabra manifestando “Que bueno que podamos conservar en una Ciudad que está creciendo permanentemente estas cosas de pueblo, de barrio, estas cosas de confianza que levantando el teléfono uno tiene una respuesta. Y esto no sucede en todos lados, que bueno es poner estas cosas en valor, que sirvan como disparador, como motivadores. La verdad que me siento contento de estar en esta sesión haciendo un reconocimiento a Nico más allá del aprecio que le tengo desde lo personal, es por lo que me transmitieron mis viejos, asique de verdad Nico felicitaciones”.

Tras casi 26 (veintiséis) años de servicio, el Dr. Nicolussi continúa con su actividad y le resulta muy difícil alejarse de su actividad “Después de un cuarto de siglo me doy cuenta que tan mal no estuvo en venir a vivir a Ushuaia a ejercer la profesión. Y sabiendo todo lo que me tocó vivir, lo elegiría de nuevo mucho más fácilmente, sin el miedo que por ahí uno tenía a los 25 años al venirse acá. Creo que fue una muy buena elección”.