Comenzó la obra de ampliación del muelle comercial de Ushuaia

Se trata de una obra que “solucionará las limitantes que hoy impiden el crecimiento turístico y, por consecuencia, el crecimiento económico de la provincia", según señaló en su momento el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Néstor Lagraña.



El titular de la DPP explicó que la obra no sólo comprende la ampliación del muelle, sino también "la renovación de la instalación eléctrica; el sistema fijo de lucha contra incendios se cambiará por bombas que usarán agua de mar, además de separarlo de la provisión de agua potable para los buques”.



“Además se remplazarán las defensas para un amarre más seguro, entre otros cambios que propone esta obra”, avanzó el funcionario, quien señaló que esta obra posibilitará "que los buques hagan noche, que es algo que hoy no podemos permitirnos muchas veces y representa mayor trabajo para distintos sectores”.



Lagraña observó inclusive que “tenemos empresas que quieren cambiar sus buques por otros de mayor tamaño y no los pueden traer a Ushuaia por el tamaño del muelle. Con el nuevo muelle, este problema se solucionaría".