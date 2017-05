Gas envasado: Gobierno absorberá los aumentos y 7166 usuarios seguirán pagando lo mismo que en 2016

La secretaria de Hacienda de la Provincia, Romina Buearc, recordó que "el 22 de marzo de este año se firmó el acta acuerdo con Gas Austral y Sartini Gas, dividido en tres tramos: de enero a marzo de 2017 el precio de la garrafa o tubo será de $20 pesos por kilo; de abril a junio $25 pesos y de julio a diciembre, $26 pesos". En el caso de gas a granel, se fijó en $19,70 pesos el kilo para el periodo enero-marzo; $24,70 para abril – junio; y $25,70 para julio-diciembre.



Estos aumentos no afectarán a las más de 7 mil familias que cuentan con el subsidio por no tener acceso a la red de gas natural domiciliaria, ya que la Provincia aportará unos 600 millones para absorber la diferencia entre los precios convenidos con las distribuidoras y los que finalmente pagará el usuario, $16 pesos por garrafa de 10 kilos, el mismo valor que en el 2016.



Con el acuerdo alcanzado con las empresas proveedoras se pretende "mantener el criterio aplicado el año pasado por la gobernadora Rosana Bertone de acompañar al vecino para que no sufra el aumento del costo del gas", afirmó la funcionaria.