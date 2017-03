De “defender la industria electrónica” al “compre nacional” en Punta Arenas, Cambiemos con Stefani

Héctor “Tito” Stefani es uno de esos personajes de la política que busca siempre caer parado, no importa la gestión, no importa el tiempo, no interesa tampoco el área ni el lugar. Esa versatilidad, envidiable seguramente para muchos, puede ser objeto de desaprobación para otros. De secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia con Jorge Garramuño, a la ANSES de la mano de Mauricio Macri, pasando por la frustrada presidencia del Puerto con Fabiana Ríos, mientras era representante de la empresa de catamaranes Fernández Campbell, sociedad que buscó, con Lázaro Báez, hacer de Tolhuin “un nuevo Calafate” y comunicar Ushuaia y Puerto Williams mediante un transporte regular. La pertenencia de Stefani nunca estuvo mejor definida que con el término “Cambiemos”, aunque suele hacerlo demasiado rápido.