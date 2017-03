"Arcando invitó al PJ a participar del discurso de Bertone al que movilizan docentes"

La "excelentísima, eficiente y proactiva gestión" de Rosana Bertone, motivó al vicegobernador y presidente de la Legislatura, Juan Carlos Arcando, a invitar a los congresales del Partido Justicialista (PJ) a que acompañen este miércoles a las 9:00hs a la mandataria, a la apertura de un nuevo período de Sesiones Ordinarias. Entre los Congresales, vale aclarar, se encuentran Juan Luna, concejal destituido, exonerado de la Municipalidad de Ushuaia y actual encargado de la supervisión de trabajos de refacción en establecimientos educativos y Margarita Gallardo, custodia de los intereses de Bertone en el ex IPAUSS y la actual Obra Social. Sin conocer, en esta víspera de inicio de un año legislativo, los detalles del discurso que pronunciará la mandataria, podemos especular, sin embargo, que hay temas espinosos, como el éxodo de profesionales de la salud, que será tergiversado; el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, pese a brillar por su ausencia, será minimizado; y la emergencia edilicia educativa será disfrazada con anuncios de los trabajos efectuados por mano de obra militante a falta de recursos que se destinan, en cambio, al pago de sueldos para una planta política superior a la de Ríos. Se omitirá, seguramente, decir que los salarios de la administración no se vieron compensados por el aumento inflacionario y aun hoy se pretende dilatar las paritarias poniendo a técnicos que no conocen la normativa o la ignoran abiertamente.