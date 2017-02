“No nos vamos a dejar extorsionar por oportunistas que especulan con las necesidades de nuestros vecinos”

Lo dijo el intendente de Ushuaia en referencia a la usurpación que se dio a conocer este fin de semana largo en el sector conocido como Valle de Andorra, en donde unas 12 familias reclamaban tierras en el sector, finalmente desistieron de la ocupación y se retiraron este lunes por la tarde/noche. Al respecto el intendente Walter Vuoto aseveró que “no nos vamos a dejar extorsionar por oportunistas que especulan con las necesidades de nuestros vecinos”. Y en esa línea manifestó que “lo dije y lo vuelvo a decir, con estas maniobras no me están perjudicando a mí si no que están perjudicando a cientos de vecinos. Ese sector ya está previsto para familias que esperaron dentro del marco legal una solución habitacional, que esta gestión le va a dar”.