Pese a ser de octubre de 2015, Vuoto detectó una usurpación este fin de semana

De acuerdo a lo informado mediante gacetilla municipal, el Jefe de Gabinete, Oscar Souto, envió una nota al Jefe de Policía de la Provincia, Nelson Moreira, mediante la cual solicitaba reforzar los controles en el sector, a fin de impedir el ingreso de materiales como así también la tala de árboles que permitiesen la construcción de casillas. En dicha nota, expresa que "Es voluntad de este Municipio atender a la demanda habitacional insatisfecha tanto como a la regularización de los barrios informales, pero de ningún modo se permitirán ocupaciones que vayan en contra de la legalidad con la que se está llevando a cabo esta política habitacional. Sabemos que hay sectores políticos que buscan generar malestar en la sociedad mintiendo o tergiversando la realidad mediante las redes sociales y algunos medios de comunicación afines".

Pese a haber pasado por alto la presencia de casillas durante todo 2016 y lo que transcurre de 2017, y existiendo presencia policial, tanto de patrulleros como de vehículos polarizados sin patente que permita su identificación, recién este fin de semana se hizo presente la arquitecta Teresa Fernández, secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, quien junto a su equipo de trabajo y el de la Jefatura de Gabinete y Desarrollo Social, tomaron contacto con los ocupantes al tiempo que llevaron adelante los procedimientos administrativos, legales y de protocolo de la Municipalidad, tendientes a resolver definitivamente la situación.

Fernández detalló que se trató de personas muy jóvenes vinculadas al transporte de carga quienes ingresaron en un sector de bosque en Andorra durante la madrugada y afirmó que "les explicamos que estamos llevando adelante el ordenamiento de la tierra y, fundamentalmente, la distribución entre las personas que lo necesitan. Nuestra administración es la que reconoce el derecho a la tierra y por eso iniciamos las urbanizaciones, distribuimos los lotes y orientamos el uso de la tierra para los vecinos".

Por último, proclamó que "no somos el gobierno de la motosierra sino que sostenemos la necesidad de construir ciudad colectivamente, con el acuerdo, el diálogo; no somos el gobierno municipal del golpe y la prepotencia y por eso nos llevó toda la jornada del domingo y el lunes acordar con estos vecinos. No todas las situaciones son iguales, no todos los casos lo son. No es la primera vez que nos ocurre esto y sostenemos que es importante resolver estas cuestiones mediante el diálogo, aunque ratificamos que no vamos a permitir que haya ocupaciones, de ninguna manera". Sería de notorio giro en la política del Ejecutivo Municipal que, efectivamente, las ocupaciones sean reconocidas como parte de una realidad y no minimizadas, ocultadas o negadas hasta que la denuncia de unos vecinos la torna imposible de esquivar.