Hostería Petrel - lugar destruido por la inacción y la incapacidad de sucesivos gobiernos

La Hostería Petrel y su historia son el testimonio por excelencia de lo que sus dirigentes fueron pero ya no son. Proyectada y concretada por el Ex gobernador del Territorio Nacional, Capitán de Navío Ernesto Manuel Campos, creada para impulsar el turismo en un entorno conmovedor, hoy es un lugar destruido por la inacción y la incapacidad de sucesivos gobiernos y distintas autoridades del Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur) que dejaron abandonado hace casi una década uno de los símbolos de la actividad turística y de esparcimiento. Con buitres rondando de todo tipo, pues desde Lázaro Baez hasta quienes han saqueado el lugar para llevarse colchones y muebles diversos; Petrel es el reflejo de lo que el abandono, la irresponsabilidad y la incapacidad de las autoridades, pueden transformar un lugar en una locación merecedora de una película de terror.

Creada en los años 60, la Hostería Petrel fue parte de una política turística que incluía el desarrollo de emprendimientos como lo fueron la Hostería Alakush y la Hostería Kaiken. Juntas, serían la atracción para turistas que tomarían a Ushuaia y sus alrededores como un destino de calidad, generando una nueva actividad. A más de cinco décadas de dichos proyectos, obra del más grande estadista que tuviera estos territorios, como fue Campos, no quedan más que los restos, producto de la decadencia, no tanto de la actividad, sino de la dirigencia que no sabe generar herramientas a mediano plazo y sus preocupaciones giran más en torno a cómo sobrellevar las elecciones siguientes, plagando así de promesas los medios y las calles, olvidando, sin embargo, los puntos más distantes, entre los que se encuentra Petrel.