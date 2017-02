Falleció José Oscar "Cocol" Gómez, un gran referente del fútbol fueguino

Dedicó gran parte de su vida a que los chicos de Ushuaia pudieran mostrar su talento fuera de Tierra del Fuego, el domingo pasado ex-jugadores que compartieron con “Cocol” momentos a lo largo de carrera se juntaron en la cancha que lleva su nombre para homenajear al referente local.

En noviembre había sido distinguido por la Cámara Alta del Senado de la Nación con el honorable premio “Delfo” Cabrera. Transformándose en la primera figura del interior del país en recibir el premio.

En ese momento Gómez expresó que, más allá de ser un reconocimiento a su persona, el premio implicaba un reconocimiento “a la Provincia, a Ushuaia y a mis amigos” y recordó que recorrió el país “con talentos fueguinos en alrededor de doce disciplinas deportivas”.

Observó que “pasaron años y esto se agrandó, ya no es un pueblo normal como cualquiera, pero lo que veo es que las políticas gubernamentales y municipales no van a la par del esfuerzo de los chicos en distintas disciplinas”. “Los resultados están a la vista” y convocó a “poner más apoyo real y no de verso”.

El concejal m/c de Ushuaia será velado hoy viernes a partir de las 14 horas en la cancha 4 Hugo Italo Favale.

Fuente - Notitdf