Rodríguez: es muy importante que los argentinos no nos acostumbremos a que nos quiten nuestros derechos"

ECONOMÍA

En declaraciones efectuadas esta mañana al programa Capicúa de la Radio FM del Sur, Rodríguez fue muy crítico de la marcha económica del país y de su impacto sobre la provincia: "Nosotros como responsables, hemos hablado con las diferentes fábricas de Tierra del Fuego, y nos contaban de sus dificultades, uno es el problema de la apertura indiscriminada e irresponsable de la importación que deriva hoy en que los Argentinos, por ejemplo, encontramos en los supermercados alimentos de otros países que podemos producir nosotros. Además se suma la baja del consumo de la gente y como esto repercute en la Industria de Tierra del Fuego: hay empresas que nos han confesado que tienen galpones llenos de electrónica que hemos generado en Tierra del Fuego porque no se están vendiendo en el resto del país"

Para el Legislador nacional por Tierra del Fuego "lamentablemente esto no es una sorpresa: cuando González Fraga actual presidente del Banco Nación, asumió como funcionario, dijo abiertamente que el gobierno nacional anterior había convencido a los trabajadores de clase media que podían comprarse un televisor más grande o que podían irse de vacaciones, estaba diciendo lo que iban a hacer. Esa no es la Argentina que quieren, ellos quieren otra Argentina en donde un trabajador, un asalariado o una familia de clase media no deben llegar a una mejor calidad de vida".

OPINIÓN SOBRE EL GOBIERNO

"En el gobierno nacional son coherentes con su ideología, y si bien mintieron fuertemente en campaña -recordemos que el presidente de la Nación había dicho que iban a eliminar la pobreza, que ningún argentino iba a perder lo que tenía y que íbamos a estar mejor- desde el primer día han sido muy coherentes con su formación neoliberal", declaró Rodríguez.

El diputado nacional también argumentó sobre los planes del oficialismo nacional: "No creo que en el macrismo se equivoquen, no creo que trabajen con prueba y error, sino que prueban la resistencia de la sociedad. Y si no ven resistencia avanzan. Como con las tarifas, anuncian un aumento del 3000 % y luego quieren contarte como buena noticia que te dejan un aumento del 500%. Lo mismo hicieron con los feriados: intentaron mover el 24 de marzo y el 2 de abril y ante la resistencia de la sociedad que repudió ese accionar, dieron marcha atrás. Pero si no se generaba la resistencia de algunos intendentes, entre ellos los de nuestra provincia, y gobernadores de todo el país lo hubieran dejado así. Por eso es muy importante que los argentinos no nos acostumbremos a que nos quiten derechos".

OPINIÓN SOBRE EL 2017

Para finalizar, Rodríguez aseguró que es optimista para el año que comienza: "Creo que en este 2017 tenemos una oportunidad para demostrar que los argentinos y las argentinas no vamos a permitir que tengamos el retroceso que están intentando que tengamos. Yo estoy esperanzado porque lo vemos en la calle y con nuestros vecinos: los fueguinos y los argentinos nos vamos a seguir organizando y uniéndonos para defender lo que ha ganado la Argentina en estos últimos años y esa es la manera de que hagamos una país mejor para todos".