Gustavo Ventura: ¨Bertone y sus muchachos están desesperados¨

“La gobernadora y sus colaboradores están desesperados, ven como la Provincia no se come más sus versos, la realidad sale a la luz y la única forma de responder en ahogando financieramente a Gustavo (Melella) y haciendo perfiles falsos en redes sociales ensuciándonos. Le recuerdo a la gobernadora, a Arcando, Murray y Gorbacz que le pagamos para que gobiernen (o intenten) no le pagamos para que después de un año y pico de gestión todavía nos expliquen el relato de la herencia que recibieron, o intenten explicar las virtudes de estar entregando la industria, los hidrocarburos, la caja previsional, la soberanía y el futuro de los fueguinos a su aliado político que es la nación y Cambiemos, no son serios, no son políticamente adultos y la gente debe saber que no tienen idea de para donde ir”.

Con respecto a la cuestión política y las elecciones se refirió también ¨Parte de la política de Bertone y sus muchachos refiere a lo mal que le dan las encuestas y en vez de competir sale a hacer estupideces, le temen a la competencia de ideas, de políticas, la competencia para la clase política paso a ser una mala palabra, nosotros proponemos competir para ser mejores. Básicamente funcionan así, porque son la vieja política a la que les asusta el futuro porque no saben que hacer con las nuevas demandas de la sociedad, el futuro los asusta, por qué ahora hay que hablar de eficiencia y competencia en el estado, y ellos no están acostumbrados a eso. A Bertone y sus muchachos les conviene que todo funcione mal, es mejor negocio para ellos”.