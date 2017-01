Vuoto: “seguimos de cerca el proceso de adecuación de los 20 colectivos Mercedes Benz 0km”

“Seguimos de cerca la producción de estas 20 unidades, algunas ya están próximas a llegar a la ciudad, acondicionadas para nuestra zona, tal como sostuvimos ante los concejales al momento de pedir la autorización para el préstamo”, dijo el intendente. “La demora tiene que ver con que también se demoró la autorización para la obtención de fondos para la adquisición de los colectivos, en un debate que llevó mucho tiempo y siempre dijimos que buscábamos la compra de unidades nuevas, fabricadas especialmente para nuestra ciudad. Cuanto más se demoraba la autorización, más próximos estábamos a la fecha de finalización del contrato con la empresa Autobuses que venía con enormes dificultades para sostenerse desde esa perspectiva empresarial”, sostuvo.

La empresa que actualmente presta el servicio se encuentra en un proceso de concurso de acreedores, situación que pudo sortearse con el trabajo de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio y de la Secretaría de Gobierno para el acuerdo con el síndico del proceso legal que atraviesa y con los trabajadores que continuarán luego en la Sociedad del Estado, enrolados en la UTA.

“Siempre sostuve que había que encontrar una solución al transporte público, que sea de calidad, que sea previsible fundamentalmente, que las frecuencias puedan sostenerse y que los vecinos y vecinas que utilizan los colectivos puedan recibir un servicio óptimo. Por eso también pensamos no sólo en los colectivos sino en los espacios de espera para los pasajeros, con la construcción de las primeras 17 garitas en la ciudad, sumado a la previsibilidad en los horarios del servicio”, reiteró.

“Todas las recetas anteriores fracasaron, no sólo en Ushuaia sino en otras ciudades y el camino era la creación de la Sociedad del Estado que no es municipalizar, sino brindar un servicio desde una empresa estatal que no tiene fin de lucro; y eso no se le puede pedir a una empresa privada, porque está en su esencia”, explicó Vuoto.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, pero mejorar definitivamente el servicio vale este esfuerzo”, aseguro Vuoto quien ratificó que “este tema es central para la vida de una ciudad y venimos desde hace muchos años con un servicio deficiente, con parches y sin que se pudieran sostener, durante las anteriores administraciones municipales, las condiciones mínimas que establecía el contrato”.

En los próximos días estarán llegando las primeras unidades y se completarán las 20 adquiridas al concesionario de Mercedes Benz, con el acondicionamiento requerido para nuestra zona, sobre el final de este mes.