Vuoto teme que el gobierno de Bertone frene las obras del Municipio financiadas por Nación

Cada día más distanciando de la gobernadora Rosana Bertone, Walter Vuoto dice estar del lado de los trabajadores, de las paritarias, del diálogo permanente con los vecinos. “Queda en claro de qué vereda estamos, no nos entregamos por obras”. Estas declaraciones tienen que ver con la no invitación de este último miércoles a la inauguración de la nueva planta potabilizadora del barrio Río Pipo que contó con la presencia del Ministro del Interior Rogelio Frigerio. “La no invitación a la inauguración de la Planta por parte del Gobierno es una falta de madurez institucional, se mezcla mucho lo político con lo institucional”, dijo el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, al mismo tiempo expresó que “espero que en los anuncios de obras de más de 80 millones de pesos en asfalto y repavimentación que hicimos junto al referente del Gobierno Nacional Héctor Stefani, no haya ninguna mano negra que quiera generar algo para que no salga, si esto sucediera sería contra la ciudad de Ushuaia, no contra Vuoto”, dijo el Intendente