Los problemáticos del PRO: Unidad forzada, anticipos de candidatos y ambiciones desmesuradas

Sin embargo, al día siguiente fue el mismo Stefani quien, casi desmintiendo a su impulsor y en un tono conciliador y precavido, dijo que todavía era muy temprano para hablar de estas cosas y que recién entre marzo y abril del 2017 se definirían las candidaturas. Rareza si las hay, puesto que un anuncio de estas características difícilmente no sea objeto de diálogo. Si Bertotto iba a hacer un anuncio como el que finalmente hizo, lo más factible es que se lo haya comunicado a Stefani. Cortarse solo, por más que Pro se presente como partido nuevo, no es algo que hagan, ni viejos ni nuevos en política. Lo que presentaron casi como una canción de los Pimpinela, terminó siendo el anuncio a destiempo y de manera innecesaria, demostrando que más que la solución de los problemas de los vecinos de Ushuaia, la preocupación de algunos está enfocada en un presunto armado electoral. No hay que ignorar que, si bien está en la mente de todos, todavía no tiene, ninguno, una base sólida, ni en su partido ni en la sociedad. Esto, por supuesto, habla de su inexperiencia y de su intención de limitar la posibilidad de negociación tanto de Stefani como de cualquier candidato que quiera participar dentro del espacio cambiemos, lo que podríamos llamar la antítesis de la búsqueda de consensos generando rispideces innecesarias en un espacio en donde si algo debiera primar es el diálogo.

Por otro lado y frente a estas declamaciones de intención por parte de los dirigentes del PRO, otro frente en donde tuvieron grandes dificultades para obtener acuerdos fue en su propia interna, ámbito en el que, tras arduas negociaciones, lograron conformar una lista de unidad, la cual sigue generando algunas discordias desde el momento que rondaron fuertes rumores de pedidos de expulsión del partido de quien será su vicepresidente, el mediático diputado con ínfulas de dibujante y arquitecto (no egipcio) Gastón Roma. Incluso, varios miembros del Pro debieron aclarar a distintos medios de comunicación que “algo habían escuchado pero no había nada oficial”. Es esta misma lista Stefani aparece como presidente del Pro en Tierra del Fuego. Curiosidades de la política, tal vez por cuestiones de agenda, tal vez por otros motivos, hace meses que no se los ve juntos. Es bien sabido que todo partido político muestra desacuerdos y divisiones internas. Sin embargo, el Pro en Tierra del Fuego muestra una tríada de dirigentes que ni siquiera se hablan por teléfono. La deserción de referentes de dicha fuerza en Río Grande, aparentemente disgustados por la manera en que se "acordó" la unidad, daría cuenta de la falta de unidad o, a lo sumo, de la existencia de una unidad forzada y contra natura.

Paradójicamente el partido que se jacta de haber nacido, crecido y ganado elecciones por su capacidad de comunicación, ha sido incapaz de establecer y comunicar con claridad un programa de gobierno a nivel local, provincial o nacional. En pocas palabras, la confusión del Pro y de sus referentes en esta Provincia, tiene su raíz en el objetivo de sus dirigentes y en volver a plantear una plataforma política híper personalista, contradiciendo los conceptos clave del discurso del presidente Macri: el trabajo en equipo y la unión. No buscan gobernar. Buscan ocupar cargos de gobierno, dos cosas que son parecidas pero que no son lo mismo.