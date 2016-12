Matafuegos vencidos: el nuevo "desafío" del Ministerio de Salud de Bertone

La detección de más de la mitad de los matafuegos existentes en el Hospital Regional Ushuaia, vencidos en distintas fechas; además de algunos que "vencen" el mismo día en que se han cargado -como lo muestra una imagen adjunta-; es un ejemplo de cómo los elefantes pueden entrar en el bazar del gobierno de Tierra del Fuego. Detalles mínimos, preocupaciones momentáneas, de resolución demasiado simple, terminan siendo todas cosas pasadas por alto cuando no existe justificación ni manera de disimular estos hechos. Si no se detectan a tiempo estas falencias, ¿cómo proceden las autoridades del Ministerio de Salud para hacerse de información más delicada cuya solución no está tan al alcance de las manos de quienes deberían gestionar? ¿Realmente puede aceptarse tan poca seriedad y tanta falta de responsabilidad en las medidas de seguridad del nosocomio por el que transitan cientos de personas cada día?