La Juventud Radical recuerda la represión en el Hospital Regional Río Grande y exige memoria

Motivos para reflexionar abundan. Lo que no abundan son voces críticas que interpelen por qué los personajes que avalaron o formaron parte de aquellos sombríos momentos siguen buscando el apoyo popular a través de figuras que se presentan, como Bertone, como la renovación, pero agitan actores en un detrás de escena que provoca temor por el regreso del pasado. Claudio Carrera, ministro de Trabajo actualmente, fue funcionario de Manfredotti. Algunos miembros de dicho clan, como la secretaria de Deportes, Viviana Manfredotti, aun forman parte de las "renovadas" autoridades de un Partido Justicialista que no escatima en políticas de reciclaje interno de figuras.

Los noventa y sus consecuencias no sólo volvieron con lamentables políticas entreguistas de las que no podemos menos que denunciar, sobre todo en materia de industria y defensa de la soberanía. También los noventa y sus derivaciones volvieron con los personajes que trajeron reducción de salarios, reformas jubilatorias impensables, nepotismo y control cuasi monárquico del poder político, de la mano de Bertone, Manfredotti y sus seguidores. No queremos que vuelvan las balas de goma, la represión y la impunidad de quienes se dicen defensores del pueblo y lo primero que hacen es destrozarlos sin contemplación.